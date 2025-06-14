Bakan Göktaş Tunceli Valiliğini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tunceli'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'yi ziyaret etti. Tunceli Valiliği'ne gelen Göktaş, burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilik Ziyareti ve Şeref Defteri

Göktaş, Valilik binasında düzenlenen bekleyişin ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret sırasında, Aygöl ile makamında kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Bakan Göktaş, kentte yürütülen sosyal hizmetlere dair bilgiler aldı.

Özel Hediye

Görüşmenin ardından, Vali Şefik Aygöl, Bakan Göktaş'a üzerinde "Tunceli" yazılı özel bir filografi tablo hediye etti. Bu anlamlı hediye, Tunceli'nin kültürel değerlerini ve dostluk bağlarını pekiştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Bakan Göktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Bakan Göktaş'a üzerinde "Tunceli" yazan filografi tablo hediye etti.