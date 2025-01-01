Bakan Göktaş, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da yeni yılın ilk bebeklerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel ziyaret, ülkenin geleceği için her yeni doğan bebeğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğumların Azalması Üzerine Vurgu

Göktaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeklerden biri olan Defne Hüma'yı ziyaret etti. Üçüncü bebeğini kucaklayan anne Aysun Dilmaç ile bir araya gelen Göktaş, bebeğin sağlıkla büyümesini temenni etti. Ziyaretler, yeni doğan Asil Kaan ve Asya bebekleri ile devam etti.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, hem anne hem de bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Her bebeğin bereketle dünyaya geldiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bebeklerin, anne ve aile dostu hastanelerde hayata gözlerini açması çok kıymetli. İnşallah vatana, millete hayırlı evlatlar olur.” dedi.

Yeni Yıl ve Gelecek Üzerine Mesajlar

Bakan Göktaş, ülkedeki doğum oranlarının azaldığına ve nüfusun yaşlandığına vurgu yaparak, “Her yeni doğan bebeğin ayrı bir önemi var. Nüfusumuzun geleceği açısından her bebeğin kıymeti tarif edilemez. Aile ve çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Son olarak, Bakan Göktaş, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, mutluluk ve sağlık diledi.