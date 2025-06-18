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Bakan Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Sultanov'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:40
Bakan Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Sultanov'u Kabul Etti

Azerbaycan İstihbarat Başkanı Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in kardeş ülke Azerbaycan'ın istihbarat liderini kabul ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kabule dair bir fotoğraf da yer aldı.

Görüşmenin detayları ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin geleceğiyle ilgili daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılabilir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u (solda) kabul etti.

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