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Bakan Güler, BAE Savunma Bakanı Al Mazrouei ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE'de mevkidaşı Al Mazrouei ile savunma ve güvenlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:24
Bakan Güler, BAE Savunma Bakanı Al Mazrouei ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei (sağda) ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei (sağda) ile bir araya geldi.

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