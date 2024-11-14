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Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Ankara'da Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:38
Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Ankara'da Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Healey, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunuyor.

Resmi Törenle Karşılama

Bakan Güler, Healey'i Bakanlık'ta düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende, her iki ülkenin ulusal marşları çalındı ve Healey onur kıtasını selamladı.

Kapalı Toplantı

Törenin ardından Bakan Güler ve Bakan Healey, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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