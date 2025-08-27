DOLAR
Bakan Güler: Çelik Kubbe Teslimatı Türk Silahlı Gücünü Güçlendiriyor

Bakan Yaşar Güler: Çelik Kubbe teslimatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını ve etkinliğini artıracak; ASELSAN'ın 50 yıllık başarısı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:02
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Güler, savunma sanayinde hayata geçirilen değerli projelerin ülkenin ve ordunun gücüne güç kattığını belirterek, ASELSAN'ın yarım asırlık geçmişine dikkat çekti. Güler, ASELSAN'ın 50 yıllık yolculuğunun Türkiye'nin savunma sanayisini dünya standartlarının ötesine taşıyan bir başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

"Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz, yüksek hareket kabiliyetleri ve operasyon becerileri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve etkinliğini daha da artıracak, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır."

Hedefimiz ulaştığımız seviyeyi daha da yükseltmek

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik vizyonu ve liderliği sayesinde son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar yapıldığını kaydetti. Bu yatırımların üretim kapasitesini artırdığı, ihracatı güçlendirdiği ve Türkiye'nin küresel pazardaki yerini sağlamlaştırdığı vurgulandı.

Güler, yakın coğrafyada yaşanan çatışmaların güçlü ve entegre hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle hızlıca bu projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca temeli atılacak teknoloji üssü ve tesislerin ASELSAN'ın büyümesini ve uluslararası rekabet gücünü daha da pekiştireceği ifade edildi.

"Hedefimiz, ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır." Bu doğrultuda "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında savunma sanayisinde dünyanın en iyilerinden biri olana dek çalışılacağı belirtildi.

Bakan Güler, Çelik Kubbe unsurlarının ve temeli atılacak tesislerin ülkeye, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyerek, ASELSAN personeline teşekkür etti. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazilere yönelik saygı ve minnet ifadelerine de yer verdi.

