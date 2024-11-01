Bakan Güler'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması ve Türkiye'nin Güçlü Konumu

Bakan Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda Konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yaptı. Bu yıl Katar'da düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin tarihteki bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Türkiye'nin Gücü

Bakan Güler, “Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale teşebbüs eden emperyalist güçlere karşı verdiği varlık-yokluk mücadelesinin ardından köklü tarihi, dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla artık bölgede ve dünya genelinde söz sahibi bir konuma ulaşmıştır.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in Önemi

Cumhuriyet'in ilanının, bağımsızlık ve egemenlik açısından şanlı bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Güler, “Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değişikliği değil, Milli Mücadele’nin tam istiklal ülküsüyle taçlandırılmasıdır.” dedi.

Eğitim ve Teknoloji Alanındaki İlerlemeler

Güler, Cumhuriyet'in temelinde yatan sağlam temellerin, eğitim, sağlık, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında elde edilen başarılarla daha da güçlendiğini belirterek, “Türkiye, dünyada saygın bir konuma ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rolü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin international güvenlik ve barışa katkıda bulunduğunu vurgulayan Güler, “Kahraman ordumuz, ülkemizin sınır güvenliğinden uluslararası işbirliklerine kadar büyük bir özveriyle çalışmaktadır.” dedi.

Katar ile İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Dost ve kardeş ülke Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Güler, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının burada önemli görevler üstlendiğini söyledi. “Katar ile olan ilişkilerimizi daha kapsamlı bir hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Zorlukları Fırsata Dönüştürme Yeteneği

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorlukları fırsata çevirebilen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Güler, “Yüksek motivasyon ve işbirliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.