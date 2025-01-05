Bakan Güler'den Sarıkamış Şehitlerine Anma Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sarıkamış'ta ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan mücadele ruhu; Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakan bu harekattan dolayı şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. "Milletin, milli ve manevi değerleri uğruna canlarını feda eden, kanlarını döken şehit ve gazilerin yüksek kahramanlık ve özverisini, ebediyen vefa duygularıyla hatırlayacağını, hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağını" ifade etti.

Güler, şunları kaydetti: "Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan acı kayıplar içimizi yakarken, bu harekat aynı zamanda büyük ibretler barındırması hasebiyle askeri sevk ve idare açısından da dikkatle incelenmesi gereken önemli bir hadisedir."

Bakan Güler, köklü tarihimizin bize sunduğu ilham ve ibretlerden istifade ederek ortaya koydukları 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile aydınlık geleceğe çok daha güçlü bir şekilde adım atacaklarını" vurguladı. Şanlı ordunun, ülkeye yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Mesajında ayrıca, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyüklerini ve komutanlarını saygıyla andığını belirten Güler, başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere, tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilere şükranlarını sundu.