Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Ağırladı

Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanını Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Yaşar Güler'in, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Subianto ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda gururla karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karışladı.