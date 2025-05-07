Bakan Güler, Kamerun'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ngoh ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler'den Kamerun Temasları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaretler için gittiği Kamerun'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Güler, Kamerun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh ile bir araya geldi.

Görüşme Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler'in Genel Sekreter Ngoh ile olan görüşmesi verimli geçti. Görüşmenin ardından, iki liderin katıldığı toplantılara dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Bu temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da, Kamerun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh'la bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da, Kamerun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh'la bir araya geldi.