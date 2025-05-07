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Bakan Güler Kamerun'da DEİK Üyeleriyle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun'da DEİK üyeleriyle bir araya geldi ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:00
Bakan Güler Kamerun'da DEİK Üyeleriyle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Güler'in, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile gerçekleştirdikleri Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı sonrasında DEİK üyeleriyle buluştuğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da Dış Ekonomik...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da Dış Ekonomik...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile görüştü.

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