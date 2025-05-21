Bakan Güler, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Kemaletdinov'u Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kemaletdinov'u kabul etti. Kabul, Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kabulün Ankara'da yapıldığı bildirildi. Bakan Güler'in bu önemli görüşmesi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin artırılması açısından büyük öneme sahip.

Görüşmeye Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Bu buluşma, Türk-Kazak ilişkilerini güçlendirme çabalarını pekiştiriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kemaletdinov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kemaletdinov'u kabul etti.