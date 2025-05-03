Bakan Güler, KKTC'de Diplomatik Ziyaretler Gerçekleştirdi

Bakan Güler'den KKTC Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önemli ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği'ni ziyaret eden Güler, bu ziyaretler sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

TEKNOFEST Kapsamında Gerçekleştirilen Ziyaret

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TEKNOFEST için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.” ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği ziyaret etti. Bakan Güler, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği ziyaret etti. Bakan Güler, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.