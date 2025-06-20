Bakan Güler, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını Denetleyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in programının detayları duyuruldu. Güler, Malatya'daki ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte Malatya Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Güler, bu ziyaret ile birlikte askeri birliğin durumu hakkında detaylı bilgi almayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti. Güler, Malatya Valiliğini ziyaret etti, tören mangasını selamladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti. Güler, Malatya Valiliğini ziyaret etti, tören mangasını selamladı.