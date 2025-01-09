Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Başta komşumuz olmak üzere herkes emin olmalıdır ki bizler, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz," dedi.

Tatbikata Dair Değerlendirmeler

Bakan Güler, tatbikatın TCG Salihreis gemisinde gerçekleştirildiğini belirterek, kuvvetler arası yüksek uyumun ve yerli savunma sanayisinin etkinliğine dikkat çekti. Tatbikat boyunca, deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.

Güvenlik Ortamı ve Askeri Hazırlıklar

Mevcut güvenlik ortamının zorluğuna dikkat çeken Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır," ifadelerini kullandı. Eğitimli bir ordunun savaşın yarısını kazandığını belirten Güler, tatbikatların düzenli yapılmasının önemini vurguladı.

Yunanistan ile İlişkiler ve Mavi Vatan Anlayışı

Bakan Güler, Yunanistan ile olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarına da değinerek, uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Mavi Vatan kavramının Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma iradesini yansıttığını ifade etti.

Kıbrıs Konusu ve Türkiye'nin Milli Duruşu

Kıbrıs konusunda, uluslararası camiada giderek artan biçimde benimsenen iki ayrı devlet, iki ayrı halk gerçeğine işaret eden Güler, bu konudaki kararlılıklarının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olumsuz tutumlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Deniz Kuvvetleri'nin Yükselen Rolü

Güler, Türkiye'nin güçlü ordusunun bölgesel barışa katkı sağladığını belirterek, Deniz Kuvvetleri'nin kritik görevlerdeki önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle pek çok projenin başlatıldığını, ilk milli uçak gemisi, denizaltı ve hava savunma harbi muhribinin inşasına başlandığını hatırlattı.

Toplantının sonunda Bakan Güler, TCG Salihreis'de görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.