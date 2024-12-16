Bakan Güler, Nijer Savunma Bakanı Mody ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Nijerli Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Mody, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulundu.

Bakan Güler, Mody'yi Bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Mody, onur kıtasını selamladı.

Daha sonra, bakanlar arasındaki görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody (solda) ile bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mody'yi, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Nijer Savunma Bakanı Korgeneral Salifou Mody (solda) ile bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mody'yi, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.