Bakan Güler, Öğretmenler Günü'nde Savunma Bakanlığındaki Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Güler'den Öğretmenler Günü Kutlaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bu özel buluşma, Türk eğitim camiasının öğretmenlerine olan saygı ve desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Öğretmenlerin Önemi Vurgulandı

Bakan Güler, öğretmenlerin ülkenin geleceği için üstlendikleri önemli rolün altını çizerken, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güler’in konuşmasında “Öğretmenlik mesleği, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bu anlamlı buluşmada Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da hazır bulundu. Eğitim camiasında önemli bir yere sahip olan öğretmenler, bu tür etkinliklerle devletin desteğini hissetmenin gururunu yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelle bir araya geldi.