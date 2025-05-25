Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ile İstanbul'da Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler ve Munir'in Önemli Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu buluşma, iki ülkenin askeri ilişkilerini güçlendirme amacı taşıyor.

Görüşmede Önemli İsimler

Görüşmeye, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı. Bu toplantının, Türkiye ve Pakistan arasında savunma alanında iş birliğini artırma açısından büyük bir önemi olduğu değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile İstanbul'da görüştü.