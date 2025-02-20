Bakan Hakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Güney Afrika'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da İspanyol mevkidaşı Albares ile Gazze ve Rusya-Ukrayna konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:45
Bakan Hakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Güney Afrika'da Görüştü

Fidan ve Albares Güney Afrika'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile gerçekleştirdiği önemli görüşmede, güncel uluslararası konuları ele aldı.

Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Fidan ve Albares, Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili meseleleri derinlemesine değerlendirdi. Görüşme, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Johannesburg şehrinde gerçekleşti.

İkili, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik ortaya atılan fikirlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Filistinlilerin ana yurtlarından uzaklaştırılmasına

Bakan Fidan'ın bu ikili görüşmesi, Türkiye'nin uluslararası ilişkilere olan duyarlılığını ve bölgesel barışa katkı sağlama arzusunu bir kez daha ortaya koydu.

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