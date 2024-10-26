Bakan İbrahim Yumaklı: Terörsüz Türkiye Hedefini Koruyacağız

Bakan İbrahim Yumaklı'nın Ağrı Kongresinde Vurguladıkları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'da partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesisine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu eylemi 'terörsüz Türkiye' hedefine vurulan bir darbe olarak değerlendirdi.

Birlik Ve Beraberlik Mesajı

Kongrenin yapıldığı Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde konuşan Yumaklı, şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyerek, milletin geçmişte olduğu gibi bugün de bir arada ve kenetlenerek hareket ettiğini ifade etti. "Anadolu topraklarında bin yıldır bölünmez bir bütün olduk" diyen Yumaklı, bu gücün emperyalistlere karşı en büyük savunma olduğunu vurguladı.

Orta Doğu Siyaseti ve Türkiye'nin Durumu

Yumaklı, Orta Doğu'daki çatışmalara ve bölgedeki güç mücadelesine de değinerek, “Orta Doğu'daki her çatışma, emperyalistlerin emellerine hizmet ederken, Türkiye'nin milli savunma gücü bu terör unsurlarına karşı koyacak en büyük güçtür” dedi. Ayrıca, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalan ülkeleri eleştirdi.

Ağrı'ya Yatırımlar ve Projeler

Bakan Yumaklı, Ağrı ve çevresine yapılan yatırımlara dair de bilgi verdi. Son 22 yılda toplam 26 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Yumaklı, 2024 yılı için 10 milyar liralık sulama projeleri müjdesini verdi. Ayrıca, çeşitli projelerin ve ihalelerin zamanlamasını da açıkladı.

Bakan Yumaklı, AK Parti'nin milletin irfanından ve sağduyusundan beslenerek hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin geleceği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Kongreye, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve diğer partililer katıldı.