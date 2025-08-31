DOLAR
Bakan İbrahim Yumaklı Trabzon'da: Su Ürünleri Enstitüsü ve Resmi Temaslar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık av sezonu açılışı için geldiği Trabzon'da Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti ve resmi temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:01
Bakan İbrahim Yumaklı Trabzon'da

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık av sezonu açılış töreni için geldiği Trabzon'da Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Enstitü bünyesindeki Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası'nda incelemelerde bulunan Yumaklı, görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında yavru kalkan balıklarını yemledi ve Mersin balığı ile Türk somonu kafeslerinin bulunduğu alanda da inceleme yaptı.

Valilik ve diğer resmi temaslar

Bakan Yumaklı daha sonra Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temasları kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Balıkçılık av sezonu açılış törenine katılmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Müdürlük bünyesindeki Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası'nda incelemelerde bulunan Yumaklı, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

