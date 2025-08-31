Bakan İbrahim Yumaklı Trabzon'da: Su Ürünleri Enstitüsü ve Resmi Temaslar

Bakan İbrahim Yumaklı Trabzon'da

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık av sezonu açılış töreni için geldiği Trabzon'da Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Enstitü bünyesindeki Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası'nda incelemelerde bulunan Yumaklı, görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında yavru kalkan balıklarını yemledi ve Mersin balığı ile Türk somonu kafeslerinin bulunduğu alanda da inceleme yaptı.

Valilik ve diğer resmi temaslar

Bakan Yumaklı daha sonra Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Vali Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temasları kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

