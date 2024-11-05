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Bakan Işıkhan: 574 Belediyenin SGK Borçları Yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK borçları ve sağlık hizmetleri denetimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:26
Bakan Işıkhan: 574 Belediyenin SGK Borçları Yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın Önemli Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon programında SGK prim borçları ve sağlık hizmetleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, 574 belediyenin borcunu yapılandırdığını ve 117 belediyenin borçlarının taksitlendirilmesi için talepte bulunduğunu açıkladı.

Özel Sağlık Kurumlarına Denetim Artacak

Bakan Işıkhan, özel sağlık kurumlarına yönelik denetimlerin artırılacağını belirterek, "2025 itibariyle sağlık hizmeti sunucularının çalışmaları daha kapsamlı ve kontrollü bir şekilde yürütülecek," dedi. Ayrıca, yapay zeka destekli Co-Pilot uygulaması ile yıl sonuna kadar 2 bine yakın sağlık kurumunu denetlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İstanbul'daki Belediyelere Uyarı

Bakan Işıkhan, bazı belediyelerde devam eden grevler ile ilgili olarak İstanbul’daki sorunları gündeme getirdi. "Bu durum, 1990'ların çöp dağları ve temizlenmeyen sokaklarını hatırlatıyor," ifadesini kullandı.

Belediye Borçlarına İlişkin Son Durum

Işıkhan, 96 milyar lira olan SGK borçlarının şu an 140 milyarı aşmış durumda olduğunu ve her geçen gün artan borçlarla ilgili “Haciz koyma işlemine başlayacağız” dedi. Ayrıca, iletişim kurmayan pek çok belediye ile yapacakları çalışmaları vurguladı.

Sonuç Olarak

Bakan Işıkhan, borcun devletin ödenmesi gereken bir yükümlülük olduğunun altını çizerek, "Bizim amacımız, borçlarımızı tahsil etmek ve belediyelerle işbirliği yapmaktır," şeklinde konuştu.

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