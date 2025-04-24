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Bakan Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda destek projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:34
Bakan Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, Fuarda Genç Girişimcilerle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret ederek, bakanlığın sosyal destek projelerine dikkat çekti.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen bu önemli etkinlikte, Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bakanlık olarak bizler de daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için hayata geçirdiğimiz desteklerimiz ve projelerimizle 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki yerimizi aldık." dedi.

Bakan Işıkhan, fuarda ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı veren girişimciler, teknoloji alanındaki başarılarıyla tanınan gençler ve akademik dünyadan temsilcilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Ayrıca, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün stantlarını 27 Nisan'a kadar ziyaret edebileceklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda, büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etme yolunda gençlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

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