Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrenci faydalandı

Bakan Işıkhan'dan İŞKUR Gençlik Programı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin değerlendirmelerini NSosyal hesabından paylaştı. 2025 bahar dönemine ait verileri açıklayan Bakan Işıkhan, programın kapsamı ve öğrencilere sağladığı imkânları aktardı.

Program kapsamı ve sağlanan imkânlar

Programın amaç ve faaliyetlerini anlatan Işıkhan, "Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek." ifadelerini kullandı.

"2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı."

Yeni dönem duyurusu

Bakan Işıkhan, yeni dönem ile ilgili detayların "çok yakında" paylaşılacağını belirtti.