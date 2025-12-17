DOLAR
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Rakamı İçin "Çok Erken"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret rakamı açıklaması için henüz erken olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:18
Erken açıklamaya karşı temkinli yaklaşım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, net bir rakam paylaşmanın şu aşamada uygun olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan, sürecin hassasiyetine işaret ederek ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ve "Rakam için çok erken" ifadesiyle erken tahminlere mesafe koyduğunu ifade etti.

Yetkilinin sözleri, asgari ücret tartışmalarında bekleyişin devam ettiğini ve kesin bir açıklama yapılmadan önce değerlendirmelerin tamamlanacağına dair işaret verdi.

