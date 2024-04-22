Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs açıklaması: “İşçilerimizin alın teri Taksim’e sığmayacak kadar büyük”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Burada 1 Mayıs’la ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan, bu yıl yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarının daha farklı bir atmosferde ve daha anlamlı bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

“Huzursuzluk çıkarmak istiyorlar”

Sendikaların “1 Mayıs’ta Taksim’e” çağırısına Işıkhan, “İşçilerimiz alın teri, Taksim’e sığmayacak kadar büyüktür” sözleriyle cevap verdi. Işıkhan, Taksim’e çıkmak isteyenler için “her 1 Mayıs’ı huzursuzluk gününe çevirmek istiyorlar. Çözümün ve uzlaşmanın değil de sorusunun bir parçası olmayı tercih ediyorlar. Bunların derdi emeği savunmak değiş, bugünü istismar etmektir. Hak ve hukuk kavramları sloganla değil icraatla tesis edilebilir. İşçilerimiz, bu tür ideolojik sloganlara değil, samimiyetle yapılan icraatlara bakmalıdır” şeklinde konuştu.

“Taksim’de anmaya izin var”

Taksim’in 1 Mayıs için tarihi öneme sahip olduklarını bildiklerini söyleyen Işıkhan, “1 Mayıs’ta kaybedilen canlar için Taksim’de sendikalara sınırlı bir katılımla anma için izin verilmektedir” şeklinde konuştu. Bakan Işıkhan sözlerinde, 1 Mayıs’ı bayram olarak ilan eden kişinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.