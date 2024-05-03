Bist 100
10.262,67 0%
DOLAR
32,36 -0,01%
EURO
34,8 0%
ALTIN
2.383,82 -0,04%

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

Belli oranın üzerinde engeli olan bireye sağlanan araç alımlarında ÖTV muafiyeti, engelli bireylere sağlanan önemli bir hak olarak bilinmekteyken, son zamanlarda en çok dikkat çeken TOGG araç ÖTV muaf fiyatı ve TOGG kampanyaları oldukça dikkat çekmektedir.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 12:56
700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

Devlet tarafından geçtiğimiz senelerde başlatılan program kapsamında engelli bireye özel olarak araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmişti. Engelli bireyin hayat standartlarını arttırmak amacıyla sunulan ÖTV'den muaf araçlar listesi gün gün kabarırken, özellikle de Mayıs ayı kampanyaları işe sıfır aRaçlar engelli bireyin mobilitesini bir hayli arttıracağa benziyor. Özellikle de ilk Türk yapımı olan milli gururumuz TOGG araçlar, engelliye özel olarak ÖTV muaf fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor.

Belli oranın üzerinde engeli olan bireye sağlanan araç alımlarında ÖTV muafiyeti, engelli bireylere sağlanan önemli bir hak olarak bilinmekteyken, son zamanlarda en çok dikkat çeken TOGG araç ÖTV muaf fiyatı ve TOGG kampanyaları oldukça dikkat çekmektedir.

togg

ENGELLİ BİREYE ÖTV MUAFİYETİ

Engellilik oranı %90 ve üzeri olan yetişkinler ile ÖKGV ibaresi olan 18 Yaş altı çocukların ebeveynlerinin ya da bakıcılarının standartlarını yükseltmek, engelli bireyin ihtiyaçlarının daha kolay tamamlanmasını sağlamak amacıyla tanınan bu muafiyetten 1 sene içerisinde yüzbinlerce birey faydalanmış bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kategorilerde yer alan engelli tam ÖTV muafiyeti sağlanırken, %40 ila %89 arasında engellilik oranına sahip yetişkinler ise %26,3 oranında indirim hakkına sahiptir.

TOGG VE ÖTV MUAFİYETİ

Yerli otomobil projesi TOGG'da ÖTV muafiyeti içerisinde yer almaktadır. Engelli bireyler, TOGG modellerini diğer araç markalarında olduğu gibi ÖTV muafiyetinden faydalanarak alabilmektedir. engelli bireye, daha uygun fiyatlı sıfır araç sahibi olabilme ve bu sayede daha rahat seyahat etme imkanı sunan bu proje kapsamında sosyal hayata katılım ve yaşam standartlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Togg T10X modeli Mayıs 2024 yılı güncel fiyatları sunulmuş bulunmakta iken, ÖTV muafiyeti kapsamında sıfır araç fiyatı 700 bin liradan başlamaktadır. T10X V1 RWD Standart V1 RWD model, 795.000 TL, T10X V2 RWD Standart V2 RWD 929.000 TL, T10X V2 RWD Uzun V2 RWD ise 1.012.000 TL'ye muaf fiyatıyla satılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Acil nakit arayan emekliye 10.000 TL PTT kıyağı! Başvurular an itibarıyla açıldı

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

İsrail'e ambargo! Türkiye tüm ilişkilerini keserek boykot kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil

Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Dağ gibi borcu birikene 100.000 TL destek! O bankada hesabı olan yaşadı

Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!

Ayda 60 TL ödemeyenin eli kolu bağlanacak! Sınırlama geldi artık kullanılmayacak

Başvuran emekliye 18.000 TL nakit kıyağı! Tek kuruş geri ödemesi yok

Maaşa ek alınan sosyal desteklere yüzde yüz zam! Sabah saat 09.00'da açıklama yapıldı

PTT ve bankalarda sıra beklemeye son! Vergiler artık böyle ödenecek

İsrail'e ambargo! Türkiye tüm ilişkilerini keserek boykot kararı aldı

Acil nakit arayan emekliye 10.000 TL PTT kıyağı! Başvurular an itibarıyla açıldı