700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

Devlet tarafından geçtiğimiz senelerde başlatılan program kapsamında engelli bireye özel olarak araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmişti. Engelli bireyin hayat standartlarını arttırmak amacıyla sunulan ÖTV'den muaf araçlar listesi gün gün kabarırken, özellikle de Mayıs ayı kampanyaları işe sıfır aRaçlar engelli bireyin mobilitesini bir hayli arttıracağa benziyor. Özellikle de ilk Türk yapımı olan milli gururumuz TOGG araçlar, engelliye özel olarak ÖTV muaf fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor.

Belli oranın üzerinde engeli olan bireye sağlanan araç alımlarında ÖTV muafiyeti, engelli bireylere sağlanan önemli bir hak olarak bilinmekteyken, son zamanlarda en çok dikkat çeken TOGG araç ÖTV muaf fiyatı ve TOGG kampanyaları oldukça dikkat çekmektedir.





ENGELLİ BİREYE ÖTV MUAFİYETİ

Engellilik oranı %90 ve üzeri olan yetişkinler ile ÖKGV ibaresi olan 18 Yaş altı çocukların ebeveynlerinin ya da bakıcılarının standartlarını yükseltmek, engelli bireyin ihtiyaçlarının daha kolay tamamlanmasını sağlamak amacıyla tanınan bu muafiyetten 1 sene içerisinde yüzbinlerce birey faydalanmış bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kategorilerde yer alan engelli tam ÖTV muafiyeti sağlanırken, %40 ila %89 arasında engellilik oranına sahip yetişkinler ise %26,3 oranında indirim hakkına sahiptir.

TOGG VE ÖTV MUAFİYETİ

Yerli otomobil projesi TOGG'da ÖTV muafiyeti içerisinde yer almaktadır. Engelli bireyler, TOGG modellerini diğer araç markalarında olduğu gibi ÖTV muafiyetinden faydalanarak alabilmektedir. engelli bireye, daha uygun fiyatlı sıfır araç sahibi olabilme ve bu sayede daha rahat seyahat etme imkanı sunan bu proje kapsamında sosyal hayata katılım ve yaşam standartlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Togg T10X modeli Mayıs 2024 yılı güncel fiyatları sunulmuş bulunmakta iken, ÖTV muafiyeti kapsamında sıfır araç fiyatı 700 bin liradan başlamaktadır. T10X V1 RWD Standart V1 RWD model, 795.000 TL, T10X V2 RWD Standart V2 RWD 929.000 TL, T10X V2 RWD Uzun V2 RWD ise 1.012.000 TL'ye muaf fiyatıyla satılmaktadır.