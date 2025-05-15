Bakan Işıkhan'dan Engelsiz İstihdam Vurgusu: 550 Bin Engelli İstihdama Katıldı

Bakan Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu Tanıtımında Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşın istihdama katılmasına aracılık ettiklerini belirtti ve 2024'te bu sayının 45 bini, 2025'in ilk çeyreğinde ise yaklaşık 17 bini aşacağını vurguladı.

İstihdamda Tarihi Başarılar

Bakan Işıkhan, mart ayındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin, iş gücüne katılım ve işsizlik oranında tarihi seviyelere ulaşıldığını gösterdiğini ifade ederek, İŞKUR'un uyguladığı aktif istihdam politikalarının bunda büyük rol oynadığını dile getirdi.

Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım

İş hayatında özel politika gerektiren grupların istihdamına yönelik sorumlulukların önemine değinen Işıkhan, engelli bireylerin bu kapsayıcı politikalar içinde önemli bir yer taşıdığını belirtti. "Doğru desteklerle, engelli vatandaşlarımız iş dünyasında üretken ve yenilikçi bireyler olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Destek Paketleri ve Projeler

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla sunulan hizmetlerin engelli bireylerin çalışma hayatına katılımına katkı sağladığını ifade ederek, 2014'ten bu yana yürütülen projelerle 298 milyon lira Kaynak sağladıklarını aktardı. Ayrıca, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri için 80 milyon lira, İşe Uyum Projelerine ise 7,8 milyon lira'dan fazla destek verildiğini belirtti.

Engelsiz İŞKUR Platformu

Işıkhan, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz İŞKUR Platformu'nu tanıtarak, tüm engelli bireylerin bu platformu kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirip işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğini açıkladı. İlgili hibe başvurularıyla ilgili videolu anlatımların da sunulacağını belirtti.

Gelecek Hedefleri ve Ödüller

Bakan Işıkhan, 2025 itibarıyla 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin yükseköğretim mezununun istihdam edileceğini hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca, en fazla engelli istihdam eden işverenlere teşekkür ödülleri takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.