Bakan Işıkhan: Engelli İstihdamında Büyük Başarılar Elde Edildi

Bakan Işıkhan'dan Engelli İstihdamına Dair Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam'da düzenlenen "Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2002 yılından bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşın istihdama katılmasına katkıda bulunduklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan, engelli istihdam rakamlarının 2024 yılında 45 bini, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 17 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Özellikle engelli bireylerin toplumda yer alabilmesi için istihdam fırsatlarının hayati olduğunu belirtti.

Engelli Bireylerin İstihdamına Yönelik Projeler

Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla engelli vatandaşların iş bulma süreçlerine destek olduklarına dikkat çekti. 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' sloganıyla hayata geçirilen Engelli İş Koçluğu uygulamasının 81 ilde aktif olarak sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca, 65 binden fazla engelli bireyin işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından yararlandığını belirtti.

Yeni Destek Projeleri ve Reformlar

Bakan Işıkhan, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına yönelik 298 milyon lira kaynak sağlandığını da açıkladı. Ayrıca, 2026-2028 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri sürecinde engelli kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm bulma noktasında adımlar atacaklarını ifade etti.

Bakan, ayrıca "Destekli İstihdam Projesi" kapsamında işverenlere maddi destek sağlayacaklarını ve buna yönelik hibe tutarının %25'inin iş yerinin düzenlemesi için tahsis edileceğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, özellikle %70'in üzerindeki engelli işsizliği ile daha fazla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yalçın, engelli bireylerin kamu istihdamında fırsat eşitliğine erişmeleri adına daha fazla adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artıracak politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı. Engellilerin kariyer yolculuğundaki görünmez engellerin kaldırılması gerekliliği ve kamuya ait yapıların erişilebilir hale getirilmesi konularında önerilerde bulundu.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Bakan Işıkhan, 2002 yılında kamudaki engelli çalışan sayısının 5 bin 777 iken, bu sayının günümüzde 73 bin 800'e ulaştığını belirtti. 2023 yılı için hedeflerinin 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmak olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması"na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması"na katıldı.