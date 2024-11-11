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Bakan Işıkhan: Eylülde İş Gücünde Artış Umut Verici

Bakan Işıkhan, eylül ayındaki iş gücündeki artışı değerlendirerek hedefler için umut verici olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:13
Bakan Işıkhan: Eylülde İş Gücünde Artış Umut Verici

İş Gücünde Umut Verici Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylülde iş gücünde görülen artışın hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından umut verici olduğuna dikkat çekti.

İstatistikler Üzerine Değerlendirme

Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program uyumlu istihdam trendinin olumlu yönde seyrinin sürdüğünü belirterek, “İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu” ifadesini kullandı.

İşsizlik Oranı Dengeledi

Bakan Işıkhan, aynı dönemde işsizlik oranının değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldığını, son 17 aydır da tek haneli rakamlarda seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Gelecek Hedefleri

İş gücündeki artışın, bakanlık politikalarıyla istihdamı yükseltmek üzere yürütülecek çalışmalara olumlu bir katkıda bulunacağına inandığını belirten Işıkhan, “Politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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