Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nı Duyurdu: 1083 Lira Günlük Destek!

İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. Bu program, üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince istedikleri alanlarda çalışma fırsatı sunacak. Işıkhan, her üniversitenin kendi öğrencilerine haftalık azami 3 gün çalışma imkanı vereceğini belirtti.

Programdan faydalanacak gençler için günlük 1083 lira ödeme yapılacağını ifade eden Bakan Işıkhan, öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları durumunda ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği alacaklarını söyledi.

Asrın Felaketi’nin İkinci Yılı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılını anıyor. Bu felakette 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, toplam 148 milyar 446 milyon lira kaynak deprem bölgesine aktarıldı. Bu yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Modern Yangın Güvenliği Önem Kazanıyor

Yüksek binalarda yangın güvenliğinin sağlanması için otomatik yağmurlama ve sprinkler sistemlerinin kullanımının zorunlu olduğu bildirildi. Yangın güvenliğine dikkat çeken Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili Taner Kaboğlu, bu sistemlerin yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını aktardı.

Gazze'ye İnsani Yardım Çabaları

Gazze'de insani yardım için harekete geçen uluslararası aktivistler, Filistin'e yardımın insanlık görevi olduğunu belirterek, daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Amerikalı aktör Jacob Berger, herkesin yardım yapabileceği bir miktar olduğunu söyledi.

Büyük İhracat ve Mücevher Pazarı

Geçen yıl deniz yoluyla yapılan ihracat 146,2 milyar dolara ulaşırken, mücevher sektörü ocak ayında tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Mücevher ihracatı, ocakta 1 milyar 163 milyon 994 bin dolar ile kaydedildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı 445. Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İzlanda ile yapacağı karşılaşmada 445. resmi maçına çıkacak. Geride kalan 444 mücadelede 261 galibiyet elde eden takım, Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Güreşte Başarı ve Hedefler

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dördüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı ve Kırkpınar kemerini kazanmayı hedefliyor. Ustalarından öğrendiği tecrübeleri başarıyla sahaya yansıtmak istediğini belirtmiştir.