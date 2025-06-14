Bakan Işıkhan Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Işıkhan'ın, önemli bir durak olarak manastırı seçmesiyle dikkat çekti.

Işıkhan, ziyaretinde yanında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş gibi önemli isimleri de bulundurdu. Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada İl Müftü Vekili Ali Üney, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ve Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılandı.

Bakan Işıkhan, manastırı gezdikten sonra kabul salonunda Özmen ve diğer din adamlarıyla bir araya gelerek, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda), Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, manastırın kabul salonunda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve din adamlarıyla görüştü. Metropolit Özmen Bakan Işıkhan'a Süryanilerle ilgili kitaplar hediye etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (solda), Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, manastırın kabul salonunda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve din adamlarıyla görüştü. Metropolit Özmen Bakan Işıkhan'a Süryanilerle ilgili kitaplar hediye etti.