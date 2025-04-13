Bakan Işıkhan, Mısır Çalışma Bakanı ile Kahire'de Görüştü

İşbirliği ve Ortak Projeler İçin İki Bakan Kahire'de Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mısır Çalışma Bakanı Muhammed Abdul Aziz Cebran ile Mısır'ın başkenti Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Türkiye-Mısır Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu'nun 1'inci Toplantısı'nın başarılı bir şekilde yapıldığını duyurdu. İki ülke arasında imzalanan 2025-2026 Eylem Planı hakkında bilgi veren Işıkhan, bu işbirliğinin istihdam ve iş gücü piyasalarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Asırları aşan ortak geçmişi paylaştığımız kardeş ülke Mısır ile karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak olanakları geliştirmeye, bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mısır Çalışma Bakanı Muhammed Abdul Aziz Cebran ile Kahire'de bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mısır Çalışma Bakanı Muhammed Abdul Aziz Cebran ile Kahire'de bir araya geldi.