Bakan Işıkhan: OVP ile İstihdam Artışı ve Sosyal Güvenlik Güçlendirilecek

OVP yayımlandı, hedefler açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin gelecek üç yılına ilişkin kalkınma hedeflerini ve ekonomi alanındaki politika ile reformları içeren yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP)'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. OVP'nin 2026-2028 dönemini kapsadığını ve bakanlıklar, kurumlar ile ilgili kuruluşların gayretli çalışmalarıyla hazırlandığını vurguladı.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve öncelikler

Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejisinde ele aldığımız iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, işsizlikle etkin mücadele ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan, etkin koordinasyonla uygulanan ekonomi programı sayesinde enflasyonu düşürmeyi, fiyat istikrarı sağlamayı ve istihdam ile büyüme oranlarında daha yüksek seviyelere ulaşılmasını hedeflediklerini belirtti.

İstihdam hedefleri ve politikalar

Küresel gelişmeler ve dönüşen iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarına uygun politikalar hayata geçirileceğini söyleyen Işıkhan, önümüzdeki dönemde yeni nesil çalışma modelleri, sektör ihtiyaçları ve beceri uyumuna odaklanacaklarını aktardı. Bakan, OVP beklentilerine göre istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının gerilemeye devam ederek 2028 yılında %7,8 gerçekleşmesini tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu alanda başarıyı artırmak için kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşların işgücüne katılımını kolaylaştıran adımlar atılacağını ve ilgili kurumların desteğiyle özellikle savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda mesleki ve teknik eğitimin destekleneceğini vurguladı.

Sosyal güvenlik, dönüşüm ve kayıt dışıyla mücadele

Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına etkilerine yönelik uygulamaların hayata geçirileceğini belirterek, yeniden beceri kazandırmaya yönelik aktif işgücü programları ile kalıcı istihdama geçişin destekleneceğini söyledi. Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve değişen piyasa koşullarına uyumunu artırmak için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Bakan, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi kapsamında kayıt dışı ile mücadele edileceğini, tüm çalışmaların sosyal paydaşlarla diyalog ve uzlaşı içinde yürütüleceğini kaydetti. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı hedeflerin şekillendirilmeye devam edeceğini, OVP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandığını belirterek programın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.