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Bakan Işıkhan, SGK'ye En Fazla Borcu Olan 5 Belediye Açıkladı

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'ye borcu en yüksek 5 belediyeyi duyurdu; Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:01
Bakan Işıkhan, SGK'ye En Fazla Borcu Olan 5 Belediye Açıkladı

Bakan Işıkhan'dan SGK Borçları Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu bulunan beş belediyeyi kamuoyuna duyurdu. Bu belediyeler arasında Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli yer alıyor.

Belediyelerin Borç Durumu

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarını açıkladı. En borçlu belediye 5,7 milyar lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak belirlendi. Diğer belediyelerin borçları ise şöyle sıralandı:

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi: 5,3 milyar lira
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3,3 milyar lira
  • Adana Büyükşehir Belediyesi: 3 milyar lira
  • Şişli Belediyesi: 1,8 milyar lira

CHP’li Belediyeler Üzerine Eleştiriler

Işıkhan, açıklamalarında belediyelerin borçlarının büyük bir kısmının CHP’li belediyelere ait olduğuna dikkat çekerek, "Toplam borcun %67,7'si CHP’li belediyelere aittir. Bu durum yerel seçimlerden önce de geçerliydi" ifadelerini kullandı.

Borçların Artışı ve Tavsiyeler

Bakan, Ankara'nın borcunun 2019’da 225 milyon lira olduğunu ve günümüzde bu borcun 25,5 katına çıktığını vurgulayarak, CHP'li belediye başkanlarına emekçilerin sigorta primlerini zamanında ödemeleri gerektiğini tavsiye etti.

Işıkhan, bu verilerin siyasi rekabetten bağımsız olarak gerçekleri yansıttığını belirtti.

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