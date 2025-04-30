Bakan Işıkhan: 'Türkiye'de Çalışma Hayatında Sessiz Devrim Gerçekleştirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'teki "Emekçilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdiğini ifade etti. "En önemlisi de 'hak, hukuk, adalet' kavramlarının sokaklarda sloganlarla ve kaoslarla değil icraatla, sosyal diyalogla ve istişare ile tesis edilebileceğini gösterdik." dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, işçi ve emekçilerin bu özel gününü kutladı. İşçinin ve emekçinin hakkının korunmasının 23 yıldır öncelikli meseleleri arasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatına ilişkin her alanda büyük mesafeler katettiğini vurgulayan Işıkhan, "Ezilenin, mağdur edilenin, hak talep edenin, hukuk mücadelesi verenin yanında yer alarak emeğin istismarına müsaade etmedik. Bu sayede, geçmişte ihmal edilen sendikacılık ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları, son 23 yılda etkin bir şekilde işletilebilmiştir." şeklinde konuştu.

Işıkhan, hükümetin, küresel salgın, bölgesel savaşlar ve doğal afetler gibi zorlayıcı koşullara rağmen işçi ve emekçileri için tüm imkanları seferber ederek asgari ücrette tarihi artışlar sağladığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında iş gücü piyasasını geleceğe taşımak için tarihi adımlar atıldığını belirten Işıkhan, ülkenin istihdam politikalarını çağın gereklerine göre yeniden şekillendirmek amacıyla hazırladıkları Ulusal İstihdam Stratejisini kamuoyuna sunduklarını anımsattı. Bu strateji ile işsizlik oranının Mart 2025 itibarıyla yüzde 7,9'a gerilediğini kaydetti.

Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün artık sosyal diyalogla bayram havasında kutlandığını vurgulayarak, "AK Parti kadroları olarak Türkiye'de çalışma hayatında birçok sessiz devrim gerçekleştirdik. 1 Mayıs, çalışan, üreten, büyüyen Türkiye'nin ortak değeridir. İnşallah bizler de bu anlamlı günü Türkiye'nin çalışma hayatına yakışır şekilde kutlayacağız." dedi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.