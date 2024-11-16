Bakan Işıkhan: 'Vatandaşlarımız SGK'ya Milyarlarca Borçlu'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize'deki AK Parti Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık" dedi.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Kongre Mesajları

Rize Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Işıkhan, önceki gün Malatya ve Rize'de yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Işıkhan, Erdoğan liderliğinde millete hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

AK Parti'nin İlerlemesi ve Yeniliği

"Bu yeni dönemin hem partimiz için hem de ülkemiz için bir tazelenme vesilesi olacağına inanıyorum" diyen Işıkhan, AK Parti'nin Türkiye siyasetindeki rolüne vurgu yaptı. "Durmak, duraksamak, kendini tekrar etmek bizim ne şiarımızda vardır ne de siyasi anlayışımızda" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın Önemi ve Halkın Desteği

Işıkhan, teşkilatın önemine değinerek, "Ana kademeden mahalle temsilcilerine kadar her biriniz kapı kapı gezip davamızı anlattınız. Sadece Türkiye'nin değil, yüzünü bize çevirmiş tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu oldunuz" dedi.

AK Parti'nin Büyüklüğü ve Vizyonu

Bakan Işıkhan, "Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı siyasi partileri arasındayız" diyerek partiye olan bağlılığı ve halkın desteğini vurguladı. Ayrıca türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Gelecek Hedef ve Yatırımlar

Işıkhan, "Hedefimiz, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere, her alanda yeni reformlar hayata geçirmek. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yürünecek uzun bir yol var" şeklinde konuştu.

Teşkilatlar AK Parti'nin Omurgasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da partinin duruşuna vurgu yaparak, "Hep birlikte teşkilatlar AK Parti'nin omurgasıdır" dedi. Yazıcı, AK Parti'nin yerli ve milli kimliğinden bahsetti.

Kongrede mevcut başkan Burak Ak yeniden aday olurken, AK Parti Rize Milletvekilleri ve diğer önemli isimler de konuşmalar yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehir merkezindeki spor salonunda gerçekleştirilen AK Parti'nin Rize Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehir merkezindeki spor salonunda gerçekleştirilen AK Parti'nin Rize Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.