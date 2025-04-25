Bakan Kacır: Kars Projesi ile Turizmde Dönüşüm Başlatıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanındaki başarılı rakamlarını paylaştı. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre %10 artışla 62,3 milyona ulaştı. Ayrıca, turizm gelirlerinin 61,1 milyar dolara yükselerek yeni bir rekora imza attığını vurguladı.

Projenin Ayrıntıları

Bakan Kacır, Kars’ta açılan proje ile ekonomik canlanma ve turizm potansiyelinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 5,5 milyon avroluk bir yatırım yapıldığını belirten Kacır, Kars'ın tarihi yapılarını geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Turizm Hedefleri

Kacır, Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerinin dünya turizminde öne çıktığını şu sözlerle açıkladı: "Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Sürdürülebilir turizm anlayışıyla yeni cazibe merkezleri yaratmayı hedefliyoruz."

Yerel Ekonomiye Katkılar

Bakan Kacır, yerel kalkınmayı destekleyen projelerle ilgili de bilgi verdi. 400 projeye 8 milyar lira destek sağladıklarını ve 3 binden fazla projeye 16 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi. Kars’ta 2 bin 483 KOBİ'ye 537 milyon lira destek verildiği bilgisini paylaştı.

Kars’ın Tarihi ve Doğal Zenginlikleri

Kars’ın, Kars Kalesi, Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü gibi önemli turistik değerler taşıdığını belirten Kacır, bu projelerle Kars'ın turizmdeki marka değerinin artacağı müjdesini verdi.

Gelecek Hedefleri

Bakan, yeni yatırımlar ve projelerle Kars'ı geliştirip, gençlerin de üretim süreçlerine dahil olacağını duyurarak, Türkiye Yüzyılı'nda Kars’ı bilim ve teknoloji ile donatacaklarını belirtti. Deneyap Teknoloji Atölyesi ile bölgede 128 öğrenciye eğitim verileceği bilgisini de ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 7), Kars'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 7), Kars'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.