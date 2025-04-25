Bakan Kacır Kars'ta Tarihi Ziyaretler Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerle kentin gelişimine katkıda bulunmayı hedefledi.

Kacır, "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış programının ardından Kars Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ziya Polat'tan yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Daha sonra Kars Belediyesine, Serhat Kalkınma Ajansına ve AK Parti İl Başkanlığına yönelik ziyaretlerde bulunan Kacır, bu görüşmelerde yerel yönetimlerin projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Kacır, beraberindeki Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte tarihi Süvari Tabyası'nda açılan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni ziyaret etti. Müze müdürü Yeşim Koç'tan müze hakkında bilgi alan Kacır, Eski Kars kaşarının kesimini yaparak gazetecilere ikram etti.

Kacır, ayrıca peynir müzesi çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bu ziyaretler, Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulundu. Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ziya Polat (sağ 2), AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın (sol 2), Belediye Başkanı Ötüken Senger (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar (solda), ziyarette hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulundu. Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ziya Polat (sağ 2), AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın (sol 2), Belediye Başkanı Ötüken Senger (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar (solda), ziyarette hazır bulundu.