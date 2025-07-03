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Bakan Kacır Kilis'te Yatırımları Gözden Geçirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:08
Bakan Kacır Kilis'te Yatırımları Gözden Geçirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kilis'te Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te bir dizi program kapsamında kente gelerek önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, burada kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediyeleri dağıttı.

Yatırımlar Hakkında Bilgi Aldı

Bakan Kacır, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Tahir Şahin'den kentin yatırımları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette ayrıca AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve bazı kurum müdürleri de hazır bulundu.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı Ziyareti

Bakan Kacır, Kilis Valiliği ziyaretinin ardından, beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Kacır, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan partinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kacır...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Ziyarette, Vali Tahir Şahin (solda) de hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kacır...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Ziyarette, Vali Tahir Şahin (solda) de hazır bulundu.

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