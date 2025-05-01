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Bakan Kacır: KKTC'yi Bilişim Adası Yapabiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KKTC'yi bilişim adası yapma hedeflerini TEKNOFEST KKTC’de açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:21
Bakan Kacır: KKTC'yi Bilişim Adası Yapabiliriz

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC Açılışında Heyecan Verici Açıklamalar Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "bilişim adası" haline getirilmesi konusundaki vizyonunu paylaştı.

KKTC’nin Potansiyeli

Kacır, "Arzumuz, bu heyecanın KKTC'de sürmesidir. 100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar, dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin ve teknoloji girişimlerinin adresi olabilir," dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamaları, KKTC'nin teknoloji ve bilişim alanında büyüme hedeflerine yönelik umut verici bir bakış açısı sundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış töreninde konuşma yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış töreninde konuşma yaptı.

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