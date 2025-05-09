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Bakan Kacır, Mobilitede Türkiye'nin Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Sanayi Bakanı Kacır, sürdürülebilir mobilite zirvesinde Türkiye'nin yenilikçi ulaşım stratejilerini ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:22
Bakan Kacır, Mobilitede Türkiye'nin Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Bakan Kacır, Sürdürülebilir Mobilite Zirvesinde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Ülkemiz, sahip olduğu gelişmiş AR-GE ve inovasyon ekosistemi, güçlü ve köklü üretim altyapısıyla mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır konumdadır" dedi.

Doğal Kaynakların Kullanımı ve Yeşil Dönüşüm

Kacır, insanların doğal kaynakların sınırsız olduğu yanılgısına düştüğünü ancak bugün bunun ağır bedellerini ödediğini ifade etti. "Dünyanın bir köşesinde insanların bir yudum temiz suya ulaşmakta zorlandığı, diğer bir köşesinde ise milyonlarca kişinin denizlerin yükselmesi nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kaldığı bir gerçeği yaşıyoruz" diye ekledi.

Mobilitenin Geleceği için Stratejiler

Kacır, mobilite sektörünün sürdürülebilirlik ekseninde yeniden yapılandırılmasının, iklim değişikliği ile mücadelede kilit rol oynaması gerektiğine dikkat çekti. Otomotiv endüstrisinin bu dönüşümün en ön safında yer alacağını belirten Kacır, elektrikli araçların yükselişine vurgu yaptı. "Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 17 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda Mobilite Teknolojileri

Kacır, elektrikli araçların pazar payının yüzde 20'ye ulaştığını ve bu yılın ilk dört ayında Türkiye'de hibrit araç satışlarının %134, elektrikli araç satışlarının ise %103 arttığını açıkladı. "Ülkemizin sahip olduğu başarılı stratejilerle, Türkiye Yüzyılı'nda mobilite teknolojilerinde öncü olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli ve Yüksek Teknoloji Üretimi

Bakan Kacır, HIT-30 programı çerçevesinde yeni yatırım destekleri ve elektrikli araçlar için kurulum teşvikleri verdiklerini belirtti. Ayrıca, 2030 yılına dek yerli otonom araç üretimi taahhüdünde bulundu.

Yerli ve Milli Ulaşım Projeleri

Kacır, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ve yerli elektrikli lokomotif projelerine de değinerek, mobilite alanında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Eskişehir-5000 projesi kapsamında yerli elektriki trenlerin üretime geçtiğini bildirdi.

Sonuç

Kacır, Türkiye'nin mobilite alanında atılımların her zaman yanında olacağını, yerli ve yabancı yatırımcı dostu politikalarla destek sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ülkenin, mobilitenin geleceğine yön verebilecek projelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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