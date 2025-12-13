Konya'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 332 Sürücüye Ceza

Dron görüntüleriyle belirlenen ihlaller tek tek tespit edildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda, yan yollardan gelerek ana yola girmeye çalışan ve şerit ihlali yapan sürücüler mercek altına alındı.

Gerçekleştirilen dron destekli uygulamalarda kuralları ihlal ettiği tespit edilen 332 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimlerinde kural tanımayan sürücüler saniye saniye kayıt altına alındı.

Denetim sonuçları şu şekilde kaydedildi: kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre mesafe içinde şerit değiştirme yasağını ihlal eden 128 sürücü, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 111 sürücü, trafik işaret ve levhalarına uymayan 51 sürücü, hatalı şerit değiştiren 28 sürücü ve motosikleti yayalara ayrılmış alanlarda süren 14 sürücü cezalandırıldı.

Dron kameralarına yansıyan görüntülerde sadece şerit ihlalleri değil, trafikte tehlike oluşturan diğer davranışların da tespit edilerek ceza uygulandığı belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Trafik kurallarına uymak; sürücülerden yayalara, yol kullanıcılarından toplumun her kesimine kadar herkesin sorumluluğudur. Güvenli bir trafik ortamı için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

