Edirne'de Yangın: 82 Yaşındaki Gülafer Toprak Hayatını Kaybetti

Edirne Karakasım köyündeki tek katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gülafer Toprak yaşamını yitirdi; itfaiye ve jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:07
Edirne'de Ev Yangını: Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Edirne merkez Karakasım köyündeki tek katlı müstakil evde meydana gelen yangında, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gülafer Toprak hayatını kaybetti.

Olay yerine yapılan müdahale

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve yangının çıkış nedenini belirleme çalışmalarına başladı.

Soruşturma ve adli işlem

Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerindeki ilk değerlendirmelerin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

