İsrail, 34,67 milyar dolarlık Mısır gaz ihracatına onay verdi

Leviathan sahasından Mısır’a büyük çaplı enerji tedariki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin tarihindeki en büyük doğalgaz ihracat anlaşmasına onay verdiklerini duyurdu. Anlaşma, Leviathan Doğal Gaz Sahası üzerinden Mısır’a yapılacak sevkiyatı kapsıyor.

Netanyahu, anlaşmanın değerine ilişkin hem yaklaşık bir tutar hem de resmi rakamları paylaştı. İlk açıklamada, anlaşmanın yaklaşık 35 milyar doğar değerinde olduğu belirtildi. Daha sonra Başbakanın sözleriyle, "Bugün İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşmasını onayladım. Anlaşma 34,67 milyar dolar değerinde. ABD’li Chevron şirketi ve İsrailli ortaklarla yapılan bu anlaşma, Mısır’a gaz tedarikini sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, söz konusu anlaşmanın bölgedeki ekonomik ilişkileri güçlendirip istikrara katkı sağlayabileceğini öne sürdü. Anlaşma, geçtiğimiz ağustos ayında imzalanmış, ancak bazı sorunlar nedeniyle yürürlüğe girişi ertelenmişti.

İsrail ve Mısır arasındaki bu enerji iş birliği, bölgesel enerji pazarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın uygulanma süreci ve sevkiyat takvimiyle ilgili detaylar yetkililerce takip ediliyor.

