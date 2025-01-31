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Saint Kitts ve Nevis Kıyısında 19 Ceset Bulundu

Karayipler'de Saint Kitts ve Nevis açıklarında bir teknede 19 ceset bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:16
Saint Kitts ve Nevis Kıyısında 19 Ceset Bulundu

Saint Kitts ve Nevis Açıklarında Gizemli Tekne Bulundu

Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis kıyısında, içerisinde en az 19 cesedin bulunduğu bir tekne tespit edildi. CBS News'in aktardığına göre, 29 Ocak tarihinde ülkenin güney açıklarında sürüklenen ve kısmen batmış bir tekneyle karşılaşıldı.

Olayla ilgili yetkililer, teknede yer alan cesetlerin durumu hakkında bilgi verdi. Polis yetkilisi James Sutton, yaptığı açıklamada, "Karayipler'de pek rastlanmayan bir balıkçı teknesiydi. Emin değiliz ama bu teknenin Afrika'nın batı kıyılarından geldiğine inanıyoruz." dedi.

Yetkililer, cesetlerin büyük ölçüde çürümüş olmasının, kimlik tespiti ve kişilerin sayısını belirleme işlemlerinde zorluk çıkardığını ifade etti. Olayın kapsamlı bir şekilde araştırıldığı bildiriliyor.

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