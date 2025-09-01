Bakan Kacır: Sanayi yüzde 6,1 büyüdü, GSYH yüzde 4,8

Bakan Kacır: Sanayi yüzde 6,1 ile güçlü büyüme kaydetti

GSYH yüzde 4,8 artış; ekonomi 20 çeyrektir büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Kacır, değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü vurgulayarak, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını bildirdi.

Sanayi sektöründeki veriye işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "Sanayi sektörü yüzde 6,1’lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor."