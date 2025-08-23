DOLAR
Bakan Kacır'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubuna Destek

Bakan Kacır, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı Gazze mektubunu yürekten desteklediğini açıkladı; zulme son verilip Filistin'in özgürlüğe kavuşturulması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:27
Kacır: Gazze için yapılan çağrıya tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektuptaki Gazze çağrısını yürekten desteklediğini duyurdu.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaş için gösterilen hassasiyetin Gazze'deki insani kriz için de gösterilmesi çağrısını paylaştığını belirtti.

Emine Erdoğan'ın Gazze'deki masumların feryadına ses olan çağrısını desteklediğini ifade eden Kacır, "Zulme son verip Filistin'i özgürlüğe kavuşturmak, insanlığın ortak görevi olmalıdır." sözlerine yer verdi.

