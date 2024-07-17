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Bakan Kacır, Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası'nın açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası'nın açılış seremonisine katıldı. Kacır, sporcularla sohbet etti ve ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 19:39
Bakan Kacır, Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası'nın açılışını gerçekleştirdi

BAKAN KACIR, TUNCELİ'DE RAFTING TÜRKİYE KULÜPLER KUPASI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de düzenlenen Rafting Türkiye Kulüpler Kupası'nın açılış seremonisine katıldı. Kentte çeşitli açılış ve imza törenlerine katılan Bakan Kacır, önemli projelerin başlangıcını yaptı.

Bakan Kacır, açılış ve imza törenlerinin ardından beraberindekilerle birlikte Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada görevliler tarafından karşılanan Bakan Kacır, rafting sporcularıyla sohbet etti ve onların heyecanına ortak oldu.

RAFTİNG TÜRKİYE KULÜPLER KUPASI YARIŞLARININ STARTI VERİLDİ

Bakan Kacır, rafting sporcularıyla buluştuktan sonra Rafting Türkiye Kulüpler Kupası yarışlarının startını verdi. Yarışlar büyük bir coşkuyla başladı ve rafting sporcuları Munzur Nehri'nin zorlu parkurunda kıyasıya mücadele etti.

İlk yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı. Kacır, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rafting sporunun Türkiye'de daha da yaygınlaşması ve gelişmesi için gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

PÜLÜMÜR VADİSİ'NDEKİ DOĞA HARİKALARI ZİYARET EDİLDİ

Bakan Kacır, yarışların ardından Pülümür Vadisi'nde bulunan doğa harikası Ağlayan Kayalar'ı ziyaret etti. Bu doğal güzellik, ziyaretçilerde hayranlık uyandırırken Bakan Kacır da Tunceli'nin sahip olduğu doğal zenginliklerin tanıtılması ve korunması gerektiğine dikkat çekti.

Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Alternatif Kamping alanını da ziyaret etti. Bu kamping alanı, doğa sporlarına ilgi duyanlar için eşsiz bir konaklama ve aktivite imkanı sunuyor. Kacır, bu tür projelerin bölgenin turizm potansiyelini artıracağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Tunceli, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile dikkat çeken bir şehir. Munzur Nehri, rafting sporunun yanı sıra doğa sporları için de ideal bir mekan sunuyor. Bu tür etkinlikler, Tunceli'nin turizm potansiyelini artırarak bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor.

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