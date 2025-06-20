Bakan Kacır: Türkiye Eğitim Uçakları ve Teknolojileri Üreten Ülke

Bakan Kacır, Giresun'da Eğitim ve Teknoloji Vurgusu Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Ali ve Mehmet Aydın Özbek kardeşler tarafından yaptırılan Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında konuştu. Açılışta, okulun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kacır, Türkiye'nin eğitim uçakları, helikopterler, kara ve deniz platformları ile uydular tasarlayıp üreten bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Yatırım ve İstihdamda Büyük Adımlar

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002'den bu yana Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında elde ettiği başarıları sıraladı. “Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, birçok alanda ülkemizi dünyada söz sahibi bir konuma taşıdık” diye belirtti.

Gençlerin Geleceği için Yeni Eğitim Modelleri

Bakan Kacır, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ortamları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu amaçla, 2018'den bu yana TEKNOFEST organizasyonu ile Türk gençliğine teknoloji geliştirme fırsatları sunduklarını ifade etti.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Kacır, mesleki ve teknik eğitim alanındaki çalışmaların önemine değinerek, Avrupa standartlarına ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Kuruluyor

Bakan Kacır, gençleri sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatacak Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. OSB’de yer alan meslek liseleri ve yüksekokulların nitelikli iş gücü yetiştirmekteki rolünü vurguladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek’ten Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, açılışta yaptığı konuşmada, okulun inşasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Öğrencilerin başarılarını kutlayarak, eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Törenin ardından Bakan Kacır, kurdele kesiminin yanı sıra sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı ve laboratuvarlar hakkında incelemelerde bulundu. Açılışta, Giresun Valisi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililer de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek tarafından anne ve babası Hasan-Kezban Özbek adına yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek tarafından anne ve babası Hasan-Kezban Özbek adına yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.